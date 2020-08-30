نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية الثورة.. التخلص من ثلاثي برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بدأ رامون بلانيس المدير الرياضي لنادي برشلونة، في تنشيط ثورة الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بالتخلص من لاعبي الفريق الكتالوني، الذيين تم اصدار أوامر بخروجهم من الكامب نو.
وكان رونالد كومان المدير الفني للبلوغرانا، قد قرر الإطاحة بطلا من لويس سواريز، وأرتورو فيدال، إيفان راكيتيتش، صامويل أومتيتي" على هامش المشروع الجديد الذي ينوي قيامة رفقة الفريق الكتالوني.
ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن أغيلا قد قرر التخلص من الثلاثي لويس سواريز وفيدال وراكيتيتش قبل نهاية الميركاتو الحالي.
وأشارت الصحيفة أن المدير الرياضي قد قرر اقترب من الاتفاق مع مسئولي إشبيلية على إنتقال الكرواتي إيفان راكيتيتش، بداية من الموسم المقبل، مقابل 10 مليون يورو.
بينما اقترب لويس سواريز من الذهاب الى يوفنتوس الإيطالي من أجل تعويض رحيل غونزالو هيغواين، فيما اقترب فيدال من الإنتقال إلي إنتر ميلان.
يذكر أن بلانيس قد عُين مديرا رياضيا للفريق خلفا لاريك أبيدال الذي تم إقالته بسبب الخروج من دوري ابطال اوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني.
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