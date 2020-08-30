موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك مباراة الفريق الكروي الأول أمام الرجاء البيضاوي المغربي، ضمن إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء البيضاوي المغربي
ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لعبور الرجاء البيضاوي المغربي، من أجل التقدم خطوة نحو نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، لاستعادة اللقب الغائب منذ عام 2002.
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي ضد الزمالك في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم 25 سبتمبر المقبل، في المغرب.
وفي نفس السياق، تقرر إقامة مباراة الإياب لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بين الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، يوم 2 أكتوبر في القاهرة.
وتأهل الزمالك، لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب فوزه على الترجي التونسي في مجموع مباراتي دور ربع النهائي، فيما صعد الرجاء على حساب تي بي مازيمبي الكونغولي.
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