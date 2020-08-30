ليس ساسي.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - تخطط إدارة النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رؤية المدرب السويسري رنيه فايلر.
الأهلي يخطط لخطف يوسف أوباما من الزمالك
تحدثت تقارير صحفية، عن نية مسؤولي النادي الأهلي، في إيجاد ثغرة في عقد يوسف أوباما لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لضمه لصفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأوضحت التقارير أن مسؤولي الأهلي، معجبون بأداء يوسف أوباما مع الزمالك، ويجدون فيه حل لأزمة لاعب الوسط المهاجم داخل القلعة الحمراء.
ويرى المسؤولون في النادي الأهلي أن أوباما لاعب جيد ويمثل إضافة لأي فريق يلعب له ولكن الأحمر لم يتحدث معه بشكل رسمي خاصة وأن عقده ممتد مع الزمالك لنهاية الموسم المقبل.
الجدير بالذكر أن يوسف أوباما سبق وأن وقع لبناني الأهلي، عندما كان لاعبا في الاتحاد السكندري، قبل انضمامه الأخير للزمالك.
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