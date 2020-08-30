التسلل يحرم الزمالك من الهدف الأول أمام إنبي

حرمت مصيدة التسلل لاعبي الزمالك من احتساب هدف التقدم على إنبي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد القاهرة.
ويواجه انبي الزمالك في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.
مرر فرجاني ساسي صانع العاب الزمالك كرة رائعة ليوسف أوباما الذي توغل وانفرد بمحمود جاد حارس مرمى انبي وسجل هدفا رائعا بعد أن خدع الحارس.
ولكن يتدخل حكم الراية ويصفر حكم المباراة ويلغي الهدف بداعي تسلل اللاعب يوسف أوباما، وتستمر المباراة بنتيجة سلبية.
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