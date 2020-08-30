الونش يتقدم للزمالك بالهدف الأول في مرمى إنبي.. فيديو

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل الهدف الاول في شباك انبي. ويواجه انبي الزمالك في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز. سجل محمود حمدي الونش هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 73، من عمر المباراة بعد عرضية من بن شرقي من ركلة ركنية بعد دربكة داخل منطقة جزاء انبي سقطت الكرة امام الونش وسددها بقوة لتسكن شباك محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولي.

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