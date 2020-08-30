الترجي بطلا للدوري التونسي للمرة 30 في تاريخه

حصد فريق الترجي لقب بطولة الدوري التونسي للمرة الـ 30 في تاريخه، بعد التعادل مع هلال الشابة بهدف لكل فريق، في الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.

افتتح الجيلاني عبدالسلام التسجيل للترجي في الدقيقة 59، قبل أن يدرك عبدالقادر بدران التعادل في الدقيقة 65. تعادل الترجي رفع رصيده من النقاط للنقطة 55، متفوقًا على أقرب ملاحقيه النادي الصفاقسي بـ 9 نقاط، وذلك قبل نهاية المسابقة بـ 3 جولات فقط. ورفع الترجي عدد بطولاته في مسابقة الدوري التونسي للبطولة 30 كأكثر الفرق المتوجة باللقب.

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