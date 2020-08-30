الزمالك وإنبي.. إصابة قوية لمحمود علاء في الرأس

تعرض محمود علاء مدافع الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك لاصابة قوية في مباراة انبي. ويواجه انبي الزمالك في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز. وحدثت الاصابة بعد التحام محمود علاء مع احد لاعبي انبي داخل منطقة الجزاء خلال كرة هدف تقدم الابيض. وتلقى علاء العلاج، وتم مداواة جرحة الذي اصيب به في رأسه واستكمل المباراة دون تبديل.

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