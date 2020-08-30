بعد تأكد غياب طارق حامد.. تعرف على موقف فرجاني ساسي من مباراة الزمالك المقبلة أمام بيراميدز

كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف مشاركة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم من مباراة فريقه المقبله .

واكد الجهاز الإداري أن اللاعب لن يغيب عن الفريق في مباراة بيراميدز المقبلة في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

وأوضح الجهاز الإداري أن البطاقة الصفراء التي حصل عليها اللاعب في لقاء إنبي في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري، هي الثانية له وليست البطاقة الثالثة.



وتأكد غياب طارق حامد لاعب الوسط عن الفريق في لقاء بيراميدز المقبل.



يأتي هذا بسبب الإيقاف للحصول على الانذار الثالث.