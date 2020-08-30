60 دقيقة.. هدف ملغى وفرصة للزمالك وإنبي يواصل الدفاع

انتهت أحداث 60 دقيقة بين فريقي الزمالك وإنبي بالتعادل السلبي في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

الشوط الأول

حاول الزمالك منذ صفارة انطلاق المباراة الوصول إلى مرمى إنبي، ولكن دفاعات الفريق البترولي كانت منظمة وقوية.

وتوغل عبد الله جمعة من الجبهة اليسرى في الدقيقة الخامسة، وهدد محمود جاد حارس مرمى إنبي.

وسقط محمد غالي لاعب خط وسط فريق إنبي بعد تدخل عنيف من طارق حامد لاعب الزمالك في الدقائق الأولى من عمر المباراة.

ولم يشاهد حكم المباراة الكرة واستمر اللعب دون توقف، ولكن بقرار من حكم الـVAR، عاد الحكم لرؤية الكرة مرة أخرى.

واتخذ محمود عاشور قرارا بمنح طارق حامد البطاقة الصفراء واحتساب خطأ لصالح إنبي.

وبسبب مشادة من محمد غالي لاعب إنبي تلقى بطاقة صفراء أولى لانبي في الدقيقة 23 والثانية في المباراة بعد البطاقة التي احتسبها ال VAR على طارق حامد لاعب الزمالك.

وفي محاولات صعبة من انبي لمجاراة الأمور والوصول الى مرمى محمد أبو جبل، تمكن من تنظيم هجمة ولكن مرت على مرمى الزمالك دون خطورة.

وتلقى اسامة جلال لاعب انبي البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة والثانية لانبي في الذقسقة 28 بسبب ارتكابه خطأ مع أحمد عيد لاعب الزمالك.

Advertisements

وحصل انبي على ركلة حرة مباشرة من مكان خطير في الدقيقة 32 من عمر المباراة، وسددها محمود غالي الكرة ولكنه ارتطمت بالعارضة الخارجية للمرمى.

وأشهر محمود عاشور حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه فرجاني ساسي لاعب الزمالك، بسبب تدخله بعنف مع لاعب انبي في منتصف الملعب.

وتعرض اسامة جلال مدافع انبي للاصابة، وخرج محمولاََ واضطر حلمي طولان للدفع بهشام عادل صاحب ال23 عام بدلاََ منه كتغيير أول اضطراري.

ولجأ الزمالك لحل التسديد من الخارج، وسدد أحمد سيد زيزو من خارج منطقة الجزاء كرة قوية ولكنها بعيدة عن المرمى.

واستمر الزمالك في الاستحواذ أمام دفاعات انبي القوية التي وقفت لكل الأفكار التي حاول تنفيذها لاعبو الزمالك.

الشوط الثاني

حرمت مصيدة التسلل لاعبو الزمالك من هدف التقدم في الدقيقة 53

ومرر فرجاني ساسي صانع العاب الزمالك كرة رائعة ليوسف أوباما الذي توغل وانفرد بمحمود جاد حارس مرمى إنبي وسجل هدف رائع بعد أن خدع الحارس.

وتدخل حكم الراية وصفر حكم المباراة يلغي الهدف بداعي تسلل اللاعب يوسف أوباما، وتستمر المباراة بنتيجة سلبية.

ومن بعدها أهدر أوباما فرصة هدف للزمالك في الدقيقة 56 بعد عدة تمريرات اختمها مصطفى محمد لأوباما الذي سددها بطريقة غريبة خارج الملعب.