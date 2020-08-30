رسميا.. إقالة المدير الفني للتعاون السعودي

أعلن نادي التعاون السعودي رسميًا، عن إقالة المدرب البرتغالي فيتور كامبيلوس من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الأحد.
وقرر مجلس إدارة نادي التعاون إلغاء عقد المدرب البرتغالي فيتور كامبيلوس وتكليف المدرب الوطني عبدالله عسيري بقيادة الفريق الأول بشكل مؤقت حتى انتهاء مباريات الموسم الحالي من الدوري السعودي.
وجاء قرار إقالة كامبيلوس من تدريب التعاون بعد الخسارة اليوم من الاتفاق بهدف نظيف في مباراة الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
ويحتل التعاون المركز العاشر بجدول ترتيب فرق مسابقة دوري المحترفين برصيد 32 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الحادي عشر.
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