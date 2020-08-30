سلة الاتحاد تحتفي بمشجع وإهدائه علم النادى تقديرا له

حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على توجيه الدعوة للحاج مصطفى أحد مشجعى زعيم الثغر بمنطقة برج العرب ، و الذي أصر على أنتظار الفريق الأول لكرة السلة الذى توج مساء الثلاثاء الماضى ببطولة كاس مصر.

و أنتظر عاشق زعيم الثغر أمام بوابة النادى لاستقبال الفريق ، و لكن لم يتمكن من تهنئة أعضاء الفريق البطل لمغادرتهم الحافلة التي وصلت في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء .

و حضر المشجع الاتحاداوى مران الفريق اليوم بصحبة زوجته بناءً على الدعوة الكريمة من رئيس النادى و أحتفل بالكأس مع الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد مرعى و لاعبو الفريق و ألتقط معهم الصور التذكارية .

كذلك أستقبل جاسر شمس المدير التنفيذي المشجع الاتحاداوى الحاج مصطفى و زوجته و نقل له تحيات محمد مصيلحى رئيس النادى و مجلس إدارة النادى و أهداه علم النادى تقديرًا له و لتعلقه الشديد بالقلعة الخضراء .