نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد المسحات الطبية لفرق الجيزة بالقسم الثالث في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منطقة الجيزة لكرة القدم، عن مواعيد المسحات الطبية (رابيد تيست) التي ستجرى صباح الاثنين، وتستمر حتى الأربعاء 2 سبتمبر، وجاءت المواعيد كالأتي: أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منطقة الجيزة لكرة القدم، عن مواعيد المسحات الطبية (رابيد تيست) التي ستجرى صباح الاثنين، وتستمر حتى الأربعاء 2 سبتمبر، وجاءت المواعيد كالأتي: يوم الاثنين 31 أغسطس: نادي جولدي فى الحادي عشر صباحاً بنادي جولدي

مركز شباب أبو النمرس الساعة الواحدة بنادي الشرقية للدخان

نادي الشرقية للدخان الساعة الثالثة عصراً بنادي الشرقية للدخان

نادي 6 أكتوبر الساعة الثالثة والنصف عصراً بنادي 6 أكتوبر يوم الثلاثاء 1 سبتمبر: نادي جينيس الساعة الرابعة والنصف عصراً بملعب نادي جينيس Advertisements يوم الأربعاء 2 سبتمبر: نادي الصيد الساعة الثامنة والنصف صباحاً بنادي الصيد

مركز شباب بشتيل الساعة الحادي عشر صباحاً بمركز شباب بشتيل

مركز شباب البدرشين الساعة الثالثة عصراً بنادي العياط

مركز شباب الصف الساعة الرابعة عصراً بنادي العياط

نادي العياط الساعة الخامسة عصراً بنادي العياط ترتيب المجموعة الخامسة: 1- الدخان 59 نقطة

2- الإتصالات 56 نقطة

3- جولدي 45 نقطة

4- حلوان العام 40 نقطة

5- أكتوبر 34 نقطة

6- القومي 32 نقطة

7- المعادي 31 نقطة

8- بشتيل 29 نقطة

9- الصف 28 نقطة

10- العياط 25 نقطة

11- جبنيس 22 نقطة

12- أبو النمرس 20 نقطة

13- الصيد 17 نقطة

14- البدرشين 17 نقطة

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