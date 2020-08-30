نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية في عقد ميسي مع برشلونة يعجل برحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام عالمية أن الحديث مازال مستمر بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني الذي قرر بالفعل الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت إذاعة كادينا سير الإسبانية إلى أن ميسي يعتقد بأنه يمكنه الرحيل عن الفريق مجانًا في الصيف الحالي بينما ترى إدارة برشلونة أن النجم الأرجنتيني لايمكنه الرحيل إلا بدفع الشرط الجزائي في عقد والبالغ 700 مليون يورو.

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وأكدت الإذاعة الإسبانية أنها تمكنت من الإطلاع على عقد ميسي والذي يمتلك فيه بنداً ينص على رحيله مجانًا في الصيف الحالي بدون دفع قيمة الشرط الجزائي.

وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن ميسي وقع على آخر تجديد له مع برشلونة في 2017 لمدة 3 مواسم فقط بالإضافة إلى موسم رابع اختياري ولذلك فإن عقده ينتهي في نهاية موسم 2019-2020.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن الشرط الجزائي كانت صلاحيته قبل نهاية الموسم الحالي وبالتالي فإنه ميسي يستطيع فسخ العقد مجانًا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وقبل خوض الموسم الاختياري 2020/2021.