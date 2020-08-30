نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض خليجي يهدد انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي نادي الجزيرة الإماراتي التعاقد مع رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد الإنجليزي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
حيث عرض نادي الجزيرة الإماراتي مبلغ يقترب من 5 ملايين جنيه إسترليني لنادي هيدرسفيلد تاون مقابل الظفر بخدماته وتدعيم صفوف الفريق.
ومن المقرر أن يحصل رمضان صبحي على مبلغ مليوني دولار في الموسم الواحد مع الجزيرة الإماراتي.
ولم يحسم رمضان صبحي انتقاله إلى الجزيرة الإماراتي بشكل نهائي، ولازال يفاضل بين العروض المتاحة له قبل حسم قراره بشكل نهائي حيث تعتبر الأولوية لديه بالانضمام إلى بيراميدز.
وكان رمضان صبحي قد أبلغ إدارة الأهلي برغبته في الانتقال إلى بيراميدز، ما جعل المارد الأحمر يعلن عن ارتباطه باللاعب وعودته إلى فريقه الإنجليزي مره أخرى.
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