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النصر يواجه كوكاكولا والإعلاميين والنجوم استعدادا للقسم الثاني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يواجه كوكاكولا والإعلاميين والنجوم استعدادا للقسم الثاني في المقال التالي


أحمد جودة - القاهرة - يواصل فريق النصر، تدريباته الجماعية، الإثنين، على ملعبه، استعداداً لمواجهة فريقا كوكاكولا والإعلاميين، ضمن التجارب الودية، استعداداً لعودة القسم الثاني.

وأكد سيد عيد المدير الفني للنصر أن مباراة فريقه الودية التي أقيمت أمام بتروجت، جاءت قوية ومفيدة واستطاع الوقوف علي مستوي المجموعة الأساسية أمام أحد الفرق القوية بمجموعة القاهرة .

وكان النصر قد تعادل مع بتروجيت بهدف لمثله وديا في إطار الاستعدادات لاستئناف دوري القسم الثاني تقدم لبتروجيت عبد الرحمن السكران وتعادل للنصر بابا ابراهيم .

وعن جدول القسم الثاني، قال عيد أن الجدول جيد وهناك براح بين المباريات مما يتيح للفرق الاستعداد الجيد قبل كل مباراة بالإضافة لتجنب الإصابات .

ويواجه النصر فريق كوكاكولا، يوم الخميس المقبل، والاعلاميين، يوم الاثنين، والنجوم الخميس، بعد القادم ، قبل عودة المباريات الرسمية، بالقسم الثاني.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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