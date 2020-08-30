نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديانج يكشف موعد عودته لتدريبات الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سينضم لتدريبات الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة، في إطار الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
وأكد على أنه سافر إلى مالي بعلم الجهاز الفني وموافقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، من أجل تجديد جواز السفر الخاص به، مستغلا عدم مشاركته في مباراة الأهلي والمصري، التي أقيمت أمس السبت، بسبب الإيقاف، فضلا عن طول الفترة الحالية بين لقاء المصري وحتى مباراة الأهلي ووادي دجلة التي تقام يوم الجمعة القادم في الدوري.
وتابع بأن إيقافه عن مواجهة المصري في الأسبوع الـ23 عقب حصولة على بطاقتين صفراوين في مباراة الجونة مكنه من التنسيق مع الجهاز الفني والإداري للسماح له بالسفر إلى بلاده من أجل تجديد جواز السفر.
وأتم حديثه بالتأكيد على عودته في الوقت المحدد سلفا مع مدير الكرة، للمشاركة في تدريبات الفريق التحضيرية قبل مباراة وادي دجلة في الدوري.
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