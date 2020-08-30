نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديانج يكشف موعد عودته لتدريبات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سينضم لتدريبات الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة، في إطار الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد على أنه سافر إلى مالي بعلم الجهاز الفني وموافقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، من أجل تجديد جواز السفر الخاص به، مستغلا عدم مشاركته في مباراة الأهلي والمصري، التي أقيمت أمس السبت، بسبب الإيقاف، فضلا عن طول الفترة الحالية بين لقاء المصري وحتى مباراة الأهلي ووادي دجلة التي تقام يوم الجمعة القادم في الدوري.

وتابع بأن إيقافه عن مواجهة المصري في الأسبوع الـ23 عقب حصولة على بطاقتين صفراوين في مباراة الجونة مكنه من التنسيق مع الجهاز الفني والإداري للسماح له بالسفر إلى بلاده من أجل تجديد جواز السفر.

وأتم حديثه بالتأكيد على عودته في الوقت المحدد سلفا مع مدير الكرة، للمشاركة في تدريبات الفريق التحضيرية قبل مباراة وادي دجلة في الدوري.‎