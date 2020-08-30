نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. القضاء يُجبر برشلونة على التخلص من ميسي بالمجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يمكنه الرحيل عن نادي برشلونة بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل، وذلك بناء على البند الموجودة في تعاقده مع الفريق الكتالوني.

وكان بارتوميو قد هدد النجم الأرجنتيني بالمثول أمام القضاء من أجل حسم موقفه النهائي بشأن الرحيل بشكل مجاني عن الكامب نو، وسط اهتمام كبير من أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي.

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ووفقاً لشبكة " ديفنسا سنترال " فإن القاضي سوف يحكم بخروج ميسي بشكل مجاني، حيث من المتوقع أن يقف القضاء مع النجم الأرجنتيني بسبب حرية اللاعب في الانتقال إلى أي ناد بناء على رغبته.

وكان النجم الأرجنتيني قد ابدي رغبته قوية في الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل اللعب تحت قيادة مدربه السابق بيب غوارديولا.

يذكر أن ميسي ينتهي تعاقده مع برشلونة في صيف عام 2021, ويرتبط بشرط جزائي يقدر بـ 700 مليون يورو.