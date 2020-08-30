سيدات ليون بطلا لـ دوري أبطال أوروبا بالفوز على فولفسبورج في النهائي

فاز ليون الفرنسي بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للسيدات للمرة السابعة، بالفوز على فولفسبورج الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة النهائية.
لي سومير سجلت الهدف الأول لليون في الدقيقة 25، قبل أن تضاعف كوماجاي النتيجة لليون بتسجيلها الهدف الثاني في الدقيقة 44.
وفي الدقيقة 57 سجلت سيدات فولفسبورج الهدف الأول، لكن سارة بوجراك أطلقت رصاصة الرحمة على الفريق الألماني بإضافتها الهدف الثالث في الدقيقة 88.
ورفع ليون رصيده من البطولات في تلك المسابقة بالنسبة للسيدات إلى 7 بطولات، وهي البطولة الخامسة على التوالي لهن.
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