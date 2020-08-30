مدحت عبد الهادي لـ حلمي طولان: الزمالك هو الباقي

أعرب مدحت عبدالهادي، نجم نادي الزمالك السابق، عن دهشته الشديدة من ارتداء حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي تيشيرت لونه أحمر خلال مباراته مع الزمالك.

وقال مدحت عبدالهادي، أثناء استضافته فى الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وإنبي، "مكنتش حابب أن حلمي طولان يظهر فى مباراة الزمالك مرتدي تيشرت أحمر"، مضيفا "مع احترامي لكابتن حلمي طولان الزمالك هو الباقي".

يذكر أن الزمالك حقق فوزا مهما على إنبي بهدف دون رد بالجولة ٢٣ بالدوري.