تفاصيل الحالة الصحية لـ شريف أشرف بعد بلع لسانه في مباراة البنك الأهلي

أصيب أحمد جمال، لاعب البنك الأهلي، وشريف أشرف، لاعب نادي القناة في كرة مشتركة بالرأس؛ أثناء مباراة جمعت الفريقين اليوم وتم نقلهما إلى المستشفى بصحبة الجهاز الطبي للفريقين.

وتمت خياطة 8 غرز للاعب البنك الأهلي أحمد جمال، وخرج من المستشفى بصحبة محمد عنتر أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب بالنادي.



ويتواجد شريف أشرف، لاعب فريق القناة تحت الملاحظة، على أن يتم خروجه خلال الساعات القليلة القادمة؛ بعد بلع لسانه وإنقاذه من موت محقق.