زيزو: لا يوجد دوري في العالم مثل الدوري المصري.. ولا أركز مع الانتقادات



وقال أحمد سيد زيزو، في تصريحات متلفزة على فضائية "أون تايم سبورتس"، "مفيش دوري في العالم مثل الدوري المصري.. إحنا بنلعب ماتش كل يومين بدون راحة للاعبين". وتابع زيزو "نعاني من ضغط المباريات بالدوري ولا نمتلك وقتا لعلاج الأخطاء". وأتم زيزو "إهدار العديد من الفرص في لقاء المقاولون العرب وسوء التوفيق كان سبب الهزيمة".

علق أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تراجع أداء اللاعبين عقب تحقيق الفوز على النادي الأهلي في لقاء القمة 120 والتي انتهت لصالح القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأكد زيزو أن نادي إنبي تمكن من الاعتماد على أسلوب اللعب الدفاعي والسيطرة على مجريات المباراة.

ورد أحمد سيد زيزو على الانتقادات التي يتعرض لها عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا "شغلهم؟ ومش بركز مع حد".