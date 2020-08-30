زيزو: لا يوجد دوري في العالم مثل الدوري المصري.. ولا أركز مع الانتقادات

وتابع زيزو "نعاني من ضغط المباريات بالدوري ولا نمتلك وقتا لعلاج الأخطاء".
وأكد زيزو أن نادي إنبي تمكن من الاعتماد على أسلوب اللعب الدفاعي والسيطرة على مجريات المباراة.
ورد أحمد سيد زيزو على الانتقادات التي يتعرض لها عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا "شغلهم؟ ومش بركز مع حد".
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