تايكوندو النصر يتوج بالمركز الثاني ببطولة الجمهورية

وحصل فريق النصر علي المركز ثاني جمهوريه بنات والمركز ثالث جمهوريه بنين وذلك بعد تحقيق اللاعبين حصد مريم سعد الميداليه الذهبيه وجنات عصمت الميدالية الفضية وتقى شعبان الميدالية الذهبية وعبدالله عصام الميداليه الذهبية والسيد محمود الميدالية البرونزية.
ويقود فريق التايكوندو بنادي النصر هاني علي مدير فني و حسام الزغبي مدرب الفريق والجهاز الإداري مروة عقل و دعاء محرم
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