أيمن عبد العزيز: حلمي طولان ارتدى تيشيرت أحمر وكان عليه احترام جماهير ‏الزمالك

وجه أيمن عبدالعزيز نجم نادي الزمالك السابق، رسالة لحلمي طولان ‏المدير الفني لفريق إنبي بعد ظهوره مرتديا تيشرت لونه أحمر فى مباراة ‏الزمالك وإنبي‎.‎

وقال أيمن عبدالعزيز، خلال تواجده فى الاستوديو التحليلي لمباراة ‏الزمالك وإنبي، "كان يجب على حلمي طولان أن لا يرتدي تيشرت لونه ‏أحمر احتراما لنادي الزمالك وتقديرا لجماهيره، وانا لو مكان ‏حلمي طولان كنت هرفض، وبالتالي كان من الأفضل أن يتجنب هذا الأمر‎ ".‎

يذكر أن الزمالك حقق فوزا مهما على إنبي بهدف دون رد فى الجولة ٢٣ ‏بالدوري‎.‎