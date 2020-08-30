أيمن عبد العزيز: حلمي طولان ارتدى تيشيرت أحمر وكان عليه احترام جماهير ‏الزمالك

وجه أيمن عبدالعزيز نجم نادي الزمالك السابق، رسالة لحلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي بعد ظهوره مرتديا تيشرت لونه أحمر فى مباراة الزمالك وإنبي.
وقال أيمن عبدالعزيز، خلال تواجده فى الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وإنبي، "كان يجب على حلمي طولان أن لا يرتدي تيشرت لونه أحمر احتراما لنادي الزمالك وتقديرا لجماهيره، وانا لو مكان حلمي طولان كنت هرفض، وبالتالي كان من الأفضل أن يتجنب هذا الأمر ".
يذكر أن الزمالك حقق فوزا مهما على إنبي بهدف دون رد فى الجولة ٢٣ بالدوري.
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