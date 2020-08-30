لا وقت للراحة.. الزمالك يبدأ استعداداته لبيراميدز غدا

على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تدريباته الجماعية غدا الإثنين في تمام الخامسة مساء ويخوض الفريق تدريباته غدا استعدادا لمواجهة بيراميدز المقررة إقامتها يوم الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس. وفاز الزمالك على إنبي بهدف نظيف سجله محمود حمدي الونش، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، ليصل الفريق للنقطة رقم ٤٥ في البطولة.

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