أكد أحمد سيد زيزو، نجم خط وسط فريق الكرة بنادي الزمالك، أن التوفيق في عالم كرة القدم من عند الله، بالنسبة للتهديف وزيارة شباك المنافسين.
وأضاف زيزو في تصريحات لقناة الزمالك:"أنا هداف الفريق في الدوري الممتاز هذا الموسم، وسجلت في شباك الأهلي بلقاء القمة الأخير".
وواصل:"نبحث حاليًا عن الفوز وحصد النقاط الثلاثة مع كل مباراة في ظل حالة الارهاق الشديد وضغط المباريات، ولا نبحث عن أى شىئ اّخر".
وكان الزمالك قد حقق فوزًا ثمينًا على حساب إنبي بهدف نظيف، بمنافسات الجولة 23 لمسابقة الدوري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أحمد سيد زيزو عن سوء التوفيق: أنا هداف الفريق وسجلت في شباك الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.