أحمد سيد زيزو عن سوء التوفيق: أنا هداف الفريق وسجلت في شباك ‏الأهلي

‏

أكد أحمد سيد زيزو، نجم خط وسط فريق الكرة بنادي الزمالك، أن ‏التوفيق في عالم كرة القدم من عند الله، بالنسبة للتهديف وزيارة شباك ‏المنافسين.‏

وأضاف زيزو في تصريحات لقناة الزمالك:"أنا هداف الفريق في الدوري ‏الممتاز هذا الموسم، وسجلت في شباك الأهلي بلقاء القمة الأخير".‏

وواصل:"نبحث حاليًا عن الفوز وحصد النقاط الثلاثة مع كل مباراة في ‏ظل حالة الارهاق الشديد وضغط المباريات، ولا نبحث عن أى شىئ ‏اّخر".‏

وكان الزمالك قد حقق فوزًا ثمينًا على حساب إنبي بهدف نظيف، ‏بمنافسات الجولة 23 لمسابقة الدوري الممتاز.‏