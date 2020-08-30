طارق يحيي: حلمي طولان استفز جماهير الزمالك بارتداء "تي شيرت" ‏أحمر

قال طارق يحيي، مقدم الاستوديو التحليلي بقناة نادي الزمالك ونجم ‏الفريق الأبيض السابق، أن حلمي طولان، المدير الفني لفريق نادي انبي ‏قام باستفزاز جماهير النادي خلال مواجهة الفريقين الليلة.‏

وقال يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:" أرى أن حلمي طولان تعمد ارتداء ‏تي شيرت أحمر خلال مواجهة الزمالك وإنبي اليوم من أجل استفزاز ‏جماهير الزمالك".‏

وواصل:" لا أرى أي تبرير لهذا الموقف سوى استفزاز جماهير الزمالك ‏ووصلتني العديد من رسائل جماهير النادي التي تحمل غضبهم من ‏موقف طولان".‏

وأنهى تصريحاته:" حلمي طولان كان لديه مستحقات مالية تقارب ‏النصف مليون جنيه في ولاية ممدوح عباس، ومرتضى منصور، الرئس ‏الحالي للزمالك، هو أصدر قرارًا بصرفها له"‏