طارق يحيي: حلمي طولان استفز جماهير الزمالك بارتداء "تي شيرت" ‏أحمر

قال طارق يحيي، مقدم الاستوديو التحليلي بقناة نادي الزمالك ونجم الفريق الأبيض السابق، أن حلمي طولان، المدير الفني لفريق نادي انبي قام باستفزاز جماهير النادي خلال مواجهة الفريقين الليلة.
وقال يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:" أرى أن حلمي طولان تعمد ارتداء تي شيرت أحمر خلال مواجهة الزمالك وإنبي اليوم من أجل استفزاز جماهير الزمالك".
وواصل:" لا أرى أي تبرير لهذا الموقف سوى استفزاز جماهير الزمالك ووصلتني العديد من رسائل جماهير النادي التي تحمل غضبهم من موقف طولان".
وأنهى تصريحاته:" حلمي طولان كان لديه مستحقات مالية تقارب النصف مليون جنيه في ولاية ممدوح عباس، ومرتضى منصور، الرئس الحالي للزمالك، هو أصدر قرارًا بصرفها له"
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