نجم الأهلي والزمالك السابق.. شريف أشرف يكشف تطور حالته الصحية بعد واقعة بلع لسانه

تعرض شريف أشرف مهاجم الزمالك والأهلي والجونة السابق ولاعب القناة الحالي لبلع لسانه خلال مباراة ودية ضد البنك الأهلي استعدادا لخوض منافسات دوري القسم الثاني .
وقال اللاعب خلال تصريحاته : الحمد لله دائمًا و أبدًا أنا بقيت كويس و بشكر كل الناس اللى دعتلى من قلوبها وربنا لا يريكم مكروها فى عزيز لديكم .
وتستعد أندية دوري القسم الثاني لاستئناف منافساتها أواخر الشهر المقبل بناء علي تعليمات اتحاد الكرة بعد فترة توقف دامت لأكثر من 5 أشهر.
ويحتل فريق القناة المركز السادس في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 22 نقطة.
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