الزمالك يزاحم بيراميدز على ضم الكعبي | تفاصيل

وفي سياق سابق بدى أيوب الكعبي مهاجم منتخب المغرب موافقته مبدئيا على الانضمام إلى فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
كان أيوب الكعبي فسخ تعاقده مؤخرا مع نادي فورتشن الصيني، ليصبح اللاعب حرا.
ووفقا لتقارير مغربية، فإن أيوب الكعبي أبدى موافقته مبدئيا على الانضمام إلى بيراميدز، خلال الصيف الحالي، لكنه طلب تأجيل عملية توقيع العقود، تحسبا لوصول عروض أفضل.
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