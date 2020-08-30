الزمالك يزاحم بيراميدز على ضم الكعبي | تفاصيل

كشف الإعلامي محمد فاروق، أن مسئولي نادي الزمالك، فتحوا خط مفاوضات قويا مع أيوب الكعبي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي السابق، لضمه بداية من الموسم المقبل.

وقال محمد فاروق، فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten"، "مفاوضات الزمالك مع أيوب الكعبي جاءت خلال الساعات الماضية، وبذلك يزاحم نادي بيراميدز على الصفقة الذي قطع شوطًا كبيرًا فيها خلال الفترة الماضية".

وأضاف "الزمالك يبحث عن مهاجم مميز فى الوقت الحالي تحسبًا لرحيل مصطفى محمد في الموسم المقبل وخوضه تجربة الاحتراف في الموسم المقبل".

وفي سياق سابق بدى أيوب الكعبي مهاجم منتخب المغرب موافقته مبدئيا على الانضمام إلى فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.