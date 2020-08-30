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الزمالك يزاحم بيراميدز على ضم الكعبي | تفاصيل

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كشف الإعلامي محمد فاروق، أن مسئولي نادي الزمالك، فتحوا خط مفاوضات قويا مع أيوب الكعبي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي السابق، لضمه بداية من الموسم المقبل.
وقال محمد فاروق، فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten"، "مفاوضات الزمالك مع أيوب الكعبي جاءت خلال الساعات الماضية، وبذلك يزاحم نادي بيراميدز على الصفقة الذي قطع شوطًا كبيرًا فيها خلال الفترة الماضية".
وأضاف "الزمالك يبحث عن مهاجم مميز فى الوقت الحالي تحسبًا لرحيل مصطفى محمد في الموسم المقبل وخوضه تجربة الاحتراف في الموسم المقبل".

وفي سياق سابق بدى أيوب الكعبي مهاجم منتخب المغرب موافقته مبدئيا على الانضمام إلى فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كان أيوب الكعبي فسخ تعاقده مؤخرا مع نادي فورتشن الصيني، ليصبح اللاعب حرا.

ووفقا لتقارير مغربية، فإن أيوب الكعبي أبدى موافقته مبدئيا على الانضمام إلى بيراميدز، خلال الصيف الحالي، لكنه طلب تأجيل عملية توقيع العقود، تحسبا لوصول عروض أفضل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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