الارشيف / الرياضة

20 لاعب في قائمة جمهورية شبين لمواجهة كوكاكولا وديا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 لاعب في قائمة جمهورية شبين لمواجهة كوكاكولا وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار الجهاز الفني، لفريق جمهورية شبين، قائمة تضم 20 لاعبا، للدخول في معسكر بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة كوكاكولا الودية، التي ستنطلق في السادسة من مساء الإثنين، بملعب اتحاد الشرطه.

وتضم قائمة الجمهورية كلا من، محمد شيكا، أمير نعمان، أحمد الشرقاوي، أيمن العادلي، أحمد سامي، محمود شعلان، خالد مسعد، أحمد أمين، فوفانا، يوسف علاء، مصطغى هاني، مصطفى حافظ، وائل علي، محمد الشعراوي، شريف مجدي، محمد ابو طالب، طلبة محمد، محمود حميد، أحمد صادق ميدو، أيمن سعد.

ويغيب عن صفوف شبين، أحمد المحرات، محمد رمضان، عمرو زينهم، حمد محمد، عمرو ثابت، وسيسية، ومحمد عزت، ومحمود مقلد، ومحمود شلبي، واسلام محمد.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر 20 لاعب في قائمة جمهورية شبين لمواجهة كوكاكولا وديا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا