نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 لاعب في قائمة جمهورية شبين لمواجهة كوكاكولا وديا في المقال التالي
وتضم قائمة الجمهورية كلا من، محمد شيكا، أمير نعمان، أحمد الشرقاوي، أيمن العادلي، أحمد سامي، محمود شعلان، خالد مسعد، أحمد أمين، فوفانا، يوسف علاء، مصطغى هاني، مصطفى حافظ، وائل علي، محمد الشعراوي، شريف مجدي، محمد ابو طالب، طلبة محمد، محمود حميد، أحمد صادق ميدو، أيمن سعد.
ويغيب عن صفوف شبين، أحمد المحرات، محمد رمضان، عمرو زينهم، حمد محمد، عمرو ثابت، وسيسية، ومحمد عزت، ومحمود مقلد، ومحمود شلبي، واسلام محمد.
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