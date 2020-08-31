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نجم الزمالك يُقرر الرحيل

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يُقرر الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب مصطفى محمد في الاحتراف في الخارج، وخوض تجربة احترافيه في أحد الدوريات الأوروبية، بعد تألقة خلال الفترة الحالية مع الزمالك.

وكشفت تقارير صحفية، أن هناك اتفاق بينه وبين أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، بالرحيل إلى أوروبا بنهاية الموسم الجاري، في حال الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتلقى مصطفى محمد أكثر من عرض رسمي وشفهي خلال الفترة الماضية، من أندية تركية واسكتلندية وهولندية، ويرغب في خوض تلك التجربة.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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