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كوكاكولا يواجه جمهورية شبين استعدادًا لعودة القسم الثاني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوكاكولا يواجه جمهورية شبين استعدادًا لعودة القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الاول لكرة القدم بنادي كوكاكولا، بنظيره جمهورية شبين، في السادسة من مساء الإثنين، في ثاني المباريات الودية، لكلا الفريقين، على استاد الشرطة بالعباسية، ضمن استعدادات الناديين لإستئناف دوري القسم الثاني. 

وفاز فريق كوكاكولا في أولى مبارياته الودية، على حساب، فريق الشرقية للدخان، بهدف دون مقابل، سجله اللاعب كريم حلاوة، واقيمت المباراة على ملعب الدخان بالهرم، كنا تغلب شبين على كفر الباجور برباعية نظيفة.

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وخاض كوكاكولا خلال الفترة الماضية، تدريبات بدنية شاقة، على فترتين، صباحية، ومسائية، من أجل تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا، قبل عودة اللقاءات الرسمية.

ومن المقرر أن يخوض كوكاكولا سلسلة من المباريات الوديه خلال الفترة المقبلة، قبل استئناف مسابقة الممتاز "ب" والمحدد لها 21 سبتمبر المقبل.

ويتبقى لكوكاكولا خمسة مباريات في مجموعة القاهرة، مع كل من، سيراميكا، وبتروجت، والزرقا، والقناة، والترسانة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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