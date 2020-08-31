نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة لاعبا القناة البنك الأهلي ونقلهما إلى المستشفى في المقال التالي
وتم نقل اللاعبين إلى المستشفي بصحبة الجهاز الطبي للفريقين، وتم إجراء ثماني غرز للاعب البنك أحمد جمال، وخرج من المستشفي بصحبه محمد عنتر ، أخصائي العلاج الطبيعي، بينما تعرض شريف أشرف، لاعب القناه لإرتجاج في المخ، وتم نقله للمستشفى للخضوع للفحوصات الطبيه اللازمة .
وتعادل البنك الأهلي، مع القناه ودياً بنتيجة 2/2 بالمباراه التي جمعت بينهما بملعب القناه، مساء اليوم استعداداً لمنافاسات دوري القسم الثاني.
افتتح البنك ألاهلي، التهديف، عن طريق محمد مصطفى (ميدو) في الدقيقة 3 ،ثم جاء هدف التعادل للقناه، في الدقيقة 27 ، عبر اللاعب علي شوقي قبل أن يحرز البنك الهدف الثاني للبنك، عن طريق هدّاف الفريق، عمرو عزت، من ركله جزاء قبل ختام الشوط الأول.
في الشوط الثاني واصل فريق القناه، هجماته ونجح في إحراز هدف التعادل، من ركله جزاء، في الوقت بدل الضائع سجلها اللاعب حسام عبد الواحد.
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