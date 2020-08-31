نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة لاعبا القناة البنك الأهلي ونقلهما إلى المستشفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض أحمد جمال، لاعب البنك الاهلي ،وشريف أشرف، مهاجم نادي القناه، لإصتبة قوية، خلال كره مشتركة بالرأس أثناء مباراة الفريقين الودية التي أقيمت بملعب القناة بالإسماعيليه.

وتم نقل اللاعبين إلى المستشفي بصحبة الجهاز الطبي للفريقين، وتم إجراء ثماني غرز للاعب البنك أحمد جمال، وخرج من المستشفي بصحبه محمد عنتر ، أخصائي العلاج الطبيعي، بينما تعرض شريف أشرف، لاعب القناه لإرتجاج في المخ، وتم نقله للمستشفى للخضوع للفحوصات الطبيه اللازمة .

وتعادل البنك الأهلي، مع القناه ودياً بنتيجة 2/2 بالمباراه التي جمعت بينهما بملعب القناه، مساء اليوم استعداداً لمنافاسات دوري القسم الثاني.