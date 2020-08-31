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موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي النادي الأهلي أمام نظيره وادي دجلة، مساء الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي اللقاء ويرغب في تحقيق الثلاث نقاط من أجل حسم بطولة الدوري مبكرًا، بينما يسعى دجلة لتحقيق أفضل نتيجة أمام المارد الأحمر.

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ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في اللقاء الماضي أمام المصري البورسعيدي بهدفين مقابل لا شيء، بينما حقق وادي دجلة الفوز على نادي مصر بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز التاسع برصيد 26 نقطة. 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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