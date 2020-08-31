نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة لبرشلونة .. هدف كومان يقترب من مانشستر يونايتد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية عن وجود تطورات في مستقبل الهولندي دوني فان دي بيك نجم خط وسط آياكس أمستردام والمنتخب الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن النجم الهولندي أصبح قريبًا من الإنتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد أن إرتبط بالإنضمام إلى برشلونة منذ تولي الهولندي رونالد كومان قيادة الفريق الكتالوني.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي تواصل مع دوني فان دي بيك وأخبره أنه يريد منه المساعدة في إعادة مانشستر يونايتد إلى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن فان دي بيك رفض اللعب في مباراة آياكس اليوم ومن المتوقع أن يبرم مانشستر يونايتد الصفقة مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.
ونوهت الصحيفة البريطانية أن فان دي بيك البالغ من العمر 23 عامًا انتقل إلى آياكس في 2008 ويلعب مع الفريق الأول منذ عام 2016 وخاض بقميص آياكس 175 مباراة وسجل 41 هدفًا وصنع 34 هدف آخرين.
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