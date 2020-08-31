نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمير كمونة: رمضان صبحي فضل المال على الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - علق سمير كمونة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، على تفضيل رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، نادي بيراميدز على النادي الأهلي.
وأكد سمير كمونة في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "رمضان صبحي فضل المال في بيراميدز على التجديد مع النادي الأهلي".
وتابع: "شريف إكرامي برئ من تهمة تحريض رمضان صبحي ولكن تم إثارة المشكلات حوله على السوشيال ميديا ولكنه برئ".
يذكر أن الأهلي حقق الفوز على فريق المصري ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز بهدفين دون رد.
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