الارشيف / الرياضة

حلمي طولان يشيد بأداء لاعبي إنبي أمام الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلمي طولان يشيد بأداء لاعبي إنبي أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثني حلمي طولان المدير الفنى لفريق إنبي علي أداء فريقه أمام الزمالك اليوم رغم الخسارة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال طولان في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر:" إنبي كان المتفوق في الشوط الأول  وكان من الممكن الخروج علي الأقل بهدف واستطعت من وقف خطورة مفاتيح الزمالك جيدا".

وأضاف :" لاعبي إنبي بدأوا الشوط الثاني في تكاسل وهبط أداء اللاعبين وخروج اللاعب عبد الرحمن  عامر أثر علي الأداء بشكل كبير إلى جانب أسامة جلال والتغيرات لم تقدم المستوى المطلوب ولم يضغطوا بشكل جيد".

وأتم تصريحاته:" سنعتمد على أولاد النادي المتواجدين في الفترة القادمة وأشكر اللاعبين على المستوي الذي قدموه أمام الزمالك ولم يتلقي شباكهم سوي هدف من خطأ وحيد، وكنت ألاعب أفضل فريق في مصر".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حلمي طولان يشيد بأداء لاعبي إنبي أمام الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا