وأضاف حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» على قناة "دوت الخليج"، أن رمضان صبحي أبلغ إدارة هدرسفيلد عدم انتظامه في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة والبقاء في مصر حتى يتمكن بيراميدز من ضمه بشكل رسمي.
وأكمل حتحوت، أن بيراميدز اتفق مع رمضان صبحي على جميع بنود التعاقد ويتبقى فقط الاتفاق مع إدارة النادى الإنجليزى.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رمضان صبحي يرفض العودة لهدرسفيلد تمهيدا للانتقال إلى بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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