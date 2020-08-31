رمضان صبحي يرفض العودة لهدرسفيلد تمهيدا للانتقال إلى بيراميدز

قال الإعلامى هاني حتحوت، إن رمضان صبحي أبلغ إدارة هدرسفيلد الإنجليزى بعدم عودته إلى إنجلترا من جديد، والانتظار حتى يتمم بيراميدز صفقة التعاقد معه.

وأضاف حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» على قناة "دوت الخليج"، أن رمضان صبحي أبلغ إدارة هدرسفيلد عدم انتظامه في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة والبقاء في مصر حتى يتمكن بيراميدز من ضمه بشكل رسمي.

وأكمل حتحوت، أن بيراميدز اتفق مع رمضان صبحي على جميع بنود التعاقد ويتبقى فقط الاتفاق مع إدارة النادى الإنجليزى.