إحياء لذكرى وفاة لاعب الأهلي محمد عبد الوهاب.. هاشتاج #عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا، احياء لذكرى وفاة محمد عبد الوهاب لاعب النادي الأهلي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏رحم الله من جعل الاهلى اولى أولوياته" و "‏كل السلام لمن عشق الكيان ‎#عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا".

وقال أخرون "‏‎#عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا من أسوأ الذكريات على جمهور الاهلي فقدان عبد الوهاب و٧٢ شهيد في الجنه ي احباب لن ننساكم ابدا" و "‏كان بيموت في الاهلي لحد مامات فيه ذكري وفاه فقيد الشباب محمد عبد الوهاب ادعوله بالرحمه".

واضاف اخرون" ‏والشوق يخجل من الاشتياق إليك ‎#عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا " و" ‏ماذ بينك وبين الله ليترحم عليك شعب با اكمله ‎#عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا".