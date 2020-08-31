واضاف اخرون" والشوق يخجل من الاشتياق إليك #عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا " و" ماذ بينك وبين الله ليترحم عليك شعب با اكمله #عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إحياء لذكرى وفاة لاعب الأهلي محمد عبد الوهاب.. هاشتاج #عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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