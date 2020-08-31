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إحياء لذكرى وفاة لاعب الأهلي محمد عبد الوهاب.. هاشتاج #عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا يتصدر تويتر

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دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا، احياء لذكرى وفاة محمد عبد الوهاب لاعب النادي الأهلي.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏رحم الله من  جعل الاهلى اولى أولوياته" و "‏كل السلام لمن عشق  الكيان ‎#عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا".
وقال أخرون "‏‎#عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا من أسوأ الذكريات على جمهور الاهلي فقدان عبد الوهاب و٧٢ شهيد في الجنه ي احباب لن ننساكم ابدا" و "‏كان بيموت في الاهلي لحد مامات فيه ذكري وفاه فقيد الشباب محمد عبد الوهاب   ادعوله بالرحمه".

واضاف اخرون" ‏والشوق يخجل من الاشتياق إليك ‎#عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا " و" ‏ماذ بينك وبين الله ليترحم عليك شعب با اكمله ‎#عبدالوهاب_عايش_في_قلوبنا".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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