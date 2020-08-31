محمد صلاح: طنطا يقدم أداء متميزا والتوفيق قادم

أكد محمد صلاح المدير الفني لنادي طنطا، أنه راض عن اداء فريقه منذ مباراة حرس الحدود في الدوري.
وقال صلاح في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج: "نقدم اداء مميز ولكن النتيجة لم تكن في صالحنا".
وتابع أن الفريق في تصاعد ويقدم كرة قدم مميزة في المباريات ولكنه يعاني من سوء توفيق".
وأضاف أن جميع اللاعبين يفعلوا ما في وسعهم في المباريات مؤكدا أنه يثق أن التوفيق سيكون قادم".
وأتم :" دائما ما اطلب من اللاعبين بعدم اليأس والاستسلام وسنقاتل حتى النهاية".
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