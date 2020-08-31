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مرتضى منصور يكشف سر الفوز على كل من يرتدي اللون الأحمر

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أحمد جودة - القاهرة - قدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، التهنئة إلى الجهاز الفني ولاعبي الفريق بعد الفوز على إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الـ23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى منصور : "أبارك للاعبين والجهاز الفني ولجماهير النادي على تحقيق الفوز، ويبدو أن الزمالك أصبح متخصص في الفوز على كل من يرتدي القميص الأحمر، بعد أن قام المدير الفني لنادي إنبي استفزاز فريق الزمالك بارتداء القميص الأحمر، ولكنه كان سبب في استنفار لاعبي الفريق لتحقيق الفوز مثلما حدث بالفوز 3-1 منذ أيام في القمة".

ودافع رئيس نادي الزمالك عن مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي بعدما تعرض لهجوم من حلمي طولان مدرب إنبي.

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وعقب مرتضى منصور: "حلمي طولان كان أساء لمصطفى محمد في مباراة الزمالك وإنبي، وهو أمر غير مقبول لأنه من اللاعبين المهذبين والمحترمين وليس بلطجياً كما وصفه مدرب إنبي".

وأكد المستشار مرتضى منصور أن الزمالك حسم 5 صفقات كبرى لتدعيم صفوف الفريق الكروي في الموسم المقبل.

وأتم رئيس الزمالك: "حسمنا ضم 5 لاعبين ستسعد جماهير النادي، لكنه من الصعب الإعلان عنها في الوقت الحالي كي لا يتأثر أي لاعب في الفريق خلال الفترة الحالية وتشتيت تركيزهم، وسيكون الإعلان مع نهاية الموسم الجاري".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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