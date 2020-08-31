نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. رئيس الأرجنتين يرشح هذا النادي لميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رشح ألبرتو فيرنانديز رئيس الأرجنتيني النادي الذي يراه الأفضل للنجم ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة في حالة رحيله بالفعل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال فيرنانديز في تصريحات صحفية: "أنت في قلوبنا جميعا ولم نشاهدك قط تلعب على أرضنا، فامنحنا متعة رؤيتك تلعب هنا، في نيويلز، ناديك".

وتابع: "إذا لم ينه ميسي مسيرته في برشلونة، فيجب أن ينهيها في نيويلز. تماما مثل بيلسا".

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وأضاف مازحا: "ميسي يجب أن يلعب مع أرخنتينوس "النادي الذي يشجعه الرئيس", سألت كيف هو الوضع لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا إحضاره".

وواصل: "ميسي شكل جزءا من فريق فريد من نوعه في تاريخ كرة القدم العالمية"، في إشارة إلى المجموعة التي كان ضمنها النجم الأرجنتيني تحت قيادة بيب جوارديولا في برشلونة".

واختتم: "ميسي أم مارادونا؟ ميزة مارادونا العظيمة أنه كان وحده ضد العالم، لم أر قط لاعبا مثل مارادونا. لدي إعجاب عميق به، بصراحة أكثر من إعجابي بميسي، لأنه نشأ في أرخنتينوس، ولكن أيضا لأنني رأيته يلعب بمفرده ضد العالم، لقد كان أشبه بالمصارعين، ويتمتع بقوة لا تصدق".