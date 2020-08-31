ليفربول ينافس مانشستر يوناتيد على لاعب بايرن ميونخ

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أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صراع مع ليفربول الإنجليزي من أجل الحصول على صفقة متوسط ميدان نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد الإسباني تياجو ألكانتارا متوسط ميدان نادي بايرن ميونيخ الألماني، محط أنظار عدد من الأندية في ظل وجود رغبة من جانب الإسباني في خوض تجربة جديدة خلال منافسات الموسم الجديد.

الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني هاينز رومينجيه، اكد في وقت سابق على أن النادي سيصله عرض رسمي بقيمة 27 مليون جنيه سترليني لحسم صفقة تياجو ألكانتارا.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية، فإن مانشستر يونايتد دخل صراع التعاقد مع تياجو ألكانتارا مع غريمه التقليدي ليفربول للحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي.

واشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد اقترب من حسم صفقة تياجو ألكانتارا لصالحه بشكل كبير، بعد رغبة جونار سولشاير في حسم الصفقة وضم اللاعب لكتيبة الاولد ترافولد في الموسم الجديد لتدعيم خط وسط الفريق.

ويأمل مانشستر يونايتد في حسم صفقة دوني فان دي بيك متوسط ميدان نادي اياكس امستردام الهولندي خلال نافذة الانتقالات الصيفية القادمة.