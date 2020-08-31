المحمدى يفسر سبب قلق جماهير الأهلي: الزمالك قادر على حصد الأبطال

قال حسين ياسر المحمدي، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن الفريق الأحمر يعانى من عدم ثبات واستقرار هذه الفترة مقارنة بما يحدث فى ميت عقبة.

وأضاف حسين ياسر، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، أنه يتمنى وصول الأهلي والزمالك للمباراة النهائية، في دوري أبطال إفريقيا لكن المربع الذهبي صعب حاليا.

وأوضح حسين ياسر، أن الزمالك قادر تحقيق لقب البطولة، في حالة الاستمرار على مستواه في المباريات الكبيرة مؤخرا منوها أنه يجب أن يكون هناك تركيز عالي جدا من الزمالك مع نشوة الفوز بالديربي، وضياع الدوري ستكون أسباب لكي يتوج بالبطولة الافريقية.

كما أكد المحمدي ، أن نظره الجماهير تختلف عن نظرة المدرب من خلال أداء الفريق في مباريات الأهلي، فالجمهور اعتاد أن يرى الفريق في أفضل حالاته ويبدأ التوتر عندما ينخفض مستوى الفريق حتى وإن فاز".

وأتم: "الجمهور يحكم بعاطفية لكن في وضع فايلر مع الأهلي، فأرى أن الفريق يسير بشكل غير ثابت ويعاني من عدم الاستمرار مقارنة بالزمالك".