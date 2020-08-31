قال حسين ياسر المحمدي، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن الفريق الأحمر يعانى من عدم ثبات واستقرار هذه الفترة مقارنة بما يحدث فى ميت عقبة.
وأضاف حسين ياسر، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، أنه يتمنى وصول الأهلي والزمالك للمباراة النهائية، في دوري أبطال إفريقيا لكن المربع الذهبي صعب حاليا.
وأوضح حسين ياسر، أن الزمالك قادر تحقيق لقب البطولة، في حالة الاستمرار على مستواه في المباريات الكبيرة مؤخرا منوها أنه يجب أن يكون هناك تركيز عالي جدا من الزمالك مع نشوة الفوز بالديربي، وضياع الدوري ستكون أسباب لكي يتوج بالبطولة الافريقية.
كما أكد المحمدي ، أن نظره الجماهير تختلف عن نظرة المدرب من خلال أداء الفريق في مباريات الأهلي، فالجمهور اعتاد أن يرى الفريق في أفضل حالاته ويبدأ التوتر عندما ينخفض مستوى الفريق حتى وإن فاز".
وأتم: "الجمهور يحكم بعاطفية لكن في وضع فايلر مع الأهلي، فأرى أن الفريق يسير بشكل غير ثابت ويعاني من عدم الاستمرار مقارنة بالزمالك".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المحمدى يفسر سبب قلق جماهير الأهلي: الزمالك قادر على حصد الأبطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.