كهربا وحسين الشحات يدعمان مؤمن زكريا بزيارة لمنزله

ساند محمود كهربا لاعب النادي الاهلي صديقة بالفريق مؤمن زكريا بعد تعرضة لمرض التصلب الجانبي الضموري في العضلات. ونشر كهربا عبر خاصية استوري بحسابه على "إنستجرام" مجموعة من الصور له مع حسين الشحات اثناء زيارتهما لمؤمن زكريا في منزلة. يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وافق على طلب النادى الأهلى الخاص بسداد قيمة التعاقد الخاص باللاعب مؤمن زكريا فى ضوء كافة القوانين واللوائح المنظمة لذلك. ووجه وزير الرياضة المعنيين بالوزارة بالمساهمة المالية للوزارة فى علاج اللاعب.

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