كهربا وحسين الشحات يدعمان مؤمن زكريا بزيارة لمنزله

ونشر كهربا عبر خاصية استوري بحسابه على "إنستجرام" مجموعة من الصور له مع حسين الشحات اثناء زيارتهما لمؤمن زكريا في منزلة.
ووجه وزير الرياضة المعنيين بالوزارة بالمساهمة المالية للوزارة فى علاج اللاعب.
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