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جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاع نادي الزمالك أن يفوز على نظيره نادي إنبي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد ٣٠ أغسطس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة وصل رصيد نادي الزمالك إلى 45 نقطة ليتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يقف رصيد نادي إنبي عند 30 نقطة ليتواجد في المركز السابع.

وفيما يلي جدول ترتيب  هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي:

١- عبد الله السعيد.. ١٦ هدف

2 – محمد شريف.. 9 أهداف.

3 – سيف الدين الجزيري.. 8 أهداف.

4 – وليد سليمان .. 7 أهداف.

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5 – حسام حسن.. 6 أهداف.

6 – أحمد سيد زيزو.. 6 أهداف.

7 – مصطفى محمد.. 6 أهداف.

8 – مروان رجب .. 6 أهداف.

9 – جونيور أجايي.. 5 أهداف.

10 – حسين الشحات.. 5 أهداف.

11 – محمود علاء.. 5 أهداف.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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