سيد معوض يحيي ذكرى وفاة محمد عبد الوهاب

أحيا الكابتن سيد معوض الذكرى ال14 لوفاة صديقة ، محمد عبد الوهاب لاعب النادي الأهلي السابق.

ونشر سيد معوض صورة لمحمد عبد الوهاب وعلق عليها قائلا "ربنا يرحمك يا محمد ويغفرلك ويجعلك من اهل الجنة".

يذكر أن سيد معوض لعب للنادى الأهلى ومنتخب مصر فى مركز الظهير الأيسر، حيث انتقل إلى صفوف النادى الأهلى لدى عودته من تركيا بعد رحلة احتراف مع نادي طرابزون سبور.

وأعلن سيد معوض الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو من سنة 2014، وحصد مع النادى الأهلى العديد من البطولات، وشارك معه فى كأس العالم للأندية عام 2008 و2012 و2013.

ويتولى حاليا سيد معوض منصب مساعد مدرب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري فى جهاز يضم أحمد أيوب ومحمد بركات وطارق مصطفى وأيمن طاهر.