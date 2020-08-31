مرتضي منصور يعلن عن حسم الزمالك 5 صفقات جديدة ‏

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حسم ‏النادي خمس صفقات كبرى لتدعيم فريق الكرة في الموسم المقبل.‏ وأضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق ‏يحيي على شاشة قناة الزمالك:" لا يسألني أحد عن رمضان صبحي، فلقد ‏تعاقدت مع 5 صفقات ولكن من الصعب الاعلان عنها كي لا يتأثر أي ‏لاعب حالي في الفريق".‏ وواصل:"الصفقات الخمسة ستسعد جماهير الزمالك ولكن الاعلان عنها ‏مع نهاية الموسم كي لا يتشتت اللاعبون".‏



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