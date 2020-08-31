إبراهيم سعيد: كاسونجو لا يصلح أن يكون مهاجما لنادي الزمالك

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه بـ "تويتر" قائلا: "كاسونجو لايصلح ان يكون مهاجم لنادي الزمالك ويجب البحث عن مهاجم افضل منه تواجده غير مفيد تماما".
وحرمت مصيدة التسلل لاعبو الزمالك من احتساب هدف التقدم في الدقيقة 53 على انبي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد القاهرة.
وتمكن الزمالك من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 73 عن طريق محمود حمدي الونش بعد عرضية من بن شرقي من ركلة ركنية بعد دربكة داخل منطقة جزاء انبي سقطت الكرة امام الونش وسددها بقوة لتسكن شباك محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولي.
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