نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمير كمونة: محترفين الزمالك أفضل من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق سمير كمونة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، على مستوى لاعبي فريقي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك "الأجانب"، وذلك خلال الآونة الأخيرة.

وأكد سمير كمونة في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "أجانب الأهلي أفضل من أجانب نادي الزمالك ويجب على أجانب النادي الأهلي أن يستعيدوا مستواهم مرة أخرى".

وتابع: "جونيور أجايي نايم منذ فترة طويلة، مش هو ده أجايي الذي كان يصنع الهجمات ويقوم بتشكيل الخطورة على الخصم وعليه أن يستعيد مستواه من جديد ويجب أن يركز لأنه ورقة مهمة".

ويذكر أن الأهلي حقق الفوز على المصري بهدفين دون رد بينما حقق فريق الزمالك الفوز على إنبي بهدف دون رد.