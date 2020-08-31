عبد الحليم علي: رفضت الاحتراف في أوروبا من أجل الزمالك

أكد عبدالحليم على، مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه ضحى بأكثر من عرض ورفض الاحتراف في اوروبا وضحي بمقابل مادي كبير جدًا من أجل نادي الزمالك وجماهيره.
وقال العندليب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" إن الانتماء شرط أساسي لنجاح أي لاعب، خصوصًا وأن الفروق الفردية بين أكبر ثلاثة أندية متقاربة ماليًا بشكل كبير، وبالتالي إذا فكر أي لاعب فلن يضحي بالجماهيرية من أجل المال.
وتابع: "رفضت الانضمام لاي ناد آخر غير الزمالك سواء داخليا او خارجيا رغم حضور عروض رسمية وتم رفضها من الإدارة".
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